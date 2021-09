Conformation et finesse d’os primées au concours parthenais Souci, Gaec La Vonne, Deux-Sèvres, prix de conformation jeunes mâles. © France Parthenaise

Samba, EARL La Saulaie, Maine-et-Loire, prix de conformation jeunes femelles. © France Parthenaise

Marivaux, Gaec la Guillotière, Deux-Sèvres, prix de championnat taureaux adultes. © France Parthenaise

Rio, Morin Florian, Maine-et-Loire, prix de championnat jeunes taureaux. © France Parthenaise

Rafale, Gaec La Guilbaudière, Mayenne, prix de championnat génisses. © France Parthenaise

Larissa, Gaec La Gironaise, Vendée, prix de championnat vaches adultes gestantes. © France Parthenaise

Linotte, EARL Breillat, Deux-Sèvres, prix de championnat vaches adultes suitées. © France Parthenaise

Marivaux, Gaec la Guillotière, Deux-Sèvres, prix de synthèse mâles. © France Parthenaise

Liquette, Gaec Maison Guillemet, Maine-et-Loire, prix de synthèse femelles. © France Parthenaise

Gaec La Gironaise, Vendée, 1er prix d’ensemble. © France Parthenaise

Gaec Maison Guillemet, Maine-et-Loire, prix de famille par le père. © France Parthenaise

Gaec La Guilbaudière, Mayenne, prix de famille par la mère. © France Parthenaise

Oursi, Gaec Bournigal, Vendée, meilleur mâle station. © France Parthenaise

Rihanna, La Haute Jaminière, Maine-et-Loire, prix de la meilleure jeune descendante IA. © France Parthenaise

1er prix de la catégorie « Femelles de boucherie Label Rouge “La Parthenaise” » appartenant à Florian Morin. © France Parthenaise

Conformation et finesse d’os primées au concours parthenais Souci, Gaec La Vonne, Deux-Sèvres, prix de conformation jeunes mâles. © France Parthenaise

Samba, EARL La Saulaie, Maine-et-Loire, prix de conformation jeunes femelles. © France Parthenaise

Marivaux, Gaec la Guillotière, Deux-Sèvres, prix de championnat taureaux adultes. © France Parthenaise

Rio, Morin Florian, Maine-et-Loire, prix de championnat jeunes taureaux. © France Parthenaise

Rafale, Gaec La Guilbaudière, Mayenne, prix de championnat génisses. © France Parthenaise

Larissa, Gaec La Gironaise, Vendée, prix de championnat vaches adultes gestantes. © France Parthenaise

Linotte, EARL Breillat, Deux-Sèvres, prix de championnat vaches adultes suitées. © France Parthenaise

Marivaux, Gaec la Guillotière, Deux-Sèvres, prix de synthèse mâles. © France Parthenaise

Liquette, Gaec Maison Guillemet, Maine-et-Loire, prix de synthèse femelles. © France Parthenaise

Gaec La Gironaise, Vendée, 1er prix d’ensemble. © France Parthenaise

Gaec Maison Guillemet, Maine-et-Loire, prix de famille par le père. © France Parthenaise

Gaec La Guilbaudière, Mayenne, prix de famille par la mère. © France Parthenaise

Oursi, Gaec Bournigal, Vendée, meilleur mâle station. © France Parthenaise

Rihanna, La Haute Jaminière, Maine-et-Loire, prix de la meilleure jeune descendante IA. © France Parthenaise

1er prix de la catégorie « Femelles de boucherie Label Rouge “La Parthenaise” » appartenant à Florian Morin. © France Parthenaise

L’édition de 2021 a rassemblé 41 mâles et 57 femelles en provenance de 25 élevages, au marché de Parthenay, dans les Deux-Sèvres. « Parmi les candidats, cinq femelles bouchères Label Rouge étaient en lice », rapporte Antoine Huvelin, technicien à France Parthenaise. Si le concours n’avait pas la même « envergure » que les nationaux précédents, « les éleveurs étaient tout de même contents de se retrouver », reprend-il.

« Initialement, le national parthenais pour l’année 2021 devait avoir lieu à Chemillé dans le Maine-et-Loire. Mais face à la situation inédite liée au Covid-19, le conseil d’administration du Festi’Elevage de Chemillé avait décidé, au début de mai, d’annuler la manifestation », explique Didier Dupuis, le président de France Parthenaise. L’organisme de sélection (OS) a donc dû s’adapter pour organiser un « mininational » réservé aux professionnels de la race parthenaise.

Les caractéristiques de la race mises à l’honneur

Malgré des effectifs réduits, « le cru de 2021 a fait ressortir des animaux très bien conformés et des qualités de race remarquables », décrit Sylvain Bienvenu, juge des sections mâles et éleveur dans les Deux-Sèvres. Ce dernier évoque notamment le fort potentiel musculaire et l’ossature très fine des champions.

Du côté des championnes, « leurs finesses d’os et de viande ont été également récompensées », appuie Mathieu Picauville, juge des sections femelles et éleveur dans les Deux-Sèvres.

Palmarès du concours national de la race parthenaise, 9 et 10 septembre 2021, Parthenais (Deux-Sèvres) Prix Nom Propriétaire Prix de conformation jeunes mâles Souci (E2) Gaec La Vonne (79) Prix de conformation jeunes femelles Samba (E2) EARL La Saulaie (49) Champion taureaux adultes et prix de synthèse mâles Marivaux (RRR) Gaec La Guillotiere (79) Champion jeunes taureaux Rio (INO) Morin Florian (49) Prix de championnat génisses Rafale (INO) Gaec La Guilbaudière (53) Prix de championnat vaches adultes gestantes Larissa (INS) Gaec La Gironaise (85) Prix de championnat vaches adultes suitées Linotte (RRR) EARL Breillat (79) Prix de synthèse femelles Liquette (RCM) Gaec Maison Guillemet (49) Prix d’ensemble 1er : Gaec La Gironaise (85) ; 2e : Gaec Maison Guillemet (49) ; 3e : Copropriété Gaec Maison Guillemet (49) et Gaec La Guilbaudière (53) Prix de famille par le père Gaec Maison Guillemet (49) Prix de famille par la mère Gaec La Guilbaudière (53) Meilleur mâle station Oursi (RRJ) Gaec Bournigal (85) Prix de la meilleure jeune descendante IA Rihanna (E1) EARL de La Haute Jaminière (49) Prix de la meilleure femelle de boucherie Label Rouge « La Parthenaise » 1er : Morin Florian (49) Légende : INI : inscrit à titre initial, INO : inscrit à titre de l’origine, INS : reproducteur certifié, RCM : reproducteur recommandé, RRR : reproducteur reconnu.

Téléchargez le palmarès complet du concours national de la race parthenaise (9 et 10 septembre 2021, Parthenais (Deux-Sèvres))