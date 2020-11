Pérenniser et accentuer la hausse du prix du lait de chèvre

En dépit des récentes perturbations de marchés, en lien avec la crise sanitaire, le prix du lait de chèvre a sensiblement augmenté cette année. En cumul sur la période janvier-septembre, le prix réel est en progression de 3 % sur un an estime FranceAgriMer. En mars, il était en progression de 4 % par rapport à 2019. Le boom des fromages de chèvre en libre-service y a sa part.

Pour autant, Davy Hecht, représentant du collège des industriels privés à l’Anicap, reste vigilant à l’approche des négociations commerciales annuelles. « Il va falloir transformer l’essai, estime-t-il à l’occasion du salon Capr’Inov le 25 novembre. Il faut être ambitieux, notamment pour compenser les volumes partis sur le marché spot ou transférés sur les marques de distributeurs cette année. »

Si la crise du pouvoir d’achat à venir obscurcit quelque peu le tableau, le président de l’interprofession Jacky Salingardes n’a pas non plus l’intention de plier. « Cette année nous a montré que le fromage de chèvre est incontournable », souligne-t-il.

> À lire aussi : Négociations commerciales, Les éleveurs de chèvres veulent revaloriser le prix du lait (20/11/2020)

Collecte assurée

Quoi qu’il en soit, la donne aurait pu être bien différente cette année. « Avec la survenue de la crise Covid, les industriels laitiers ont dû faire face à des taux d’absentéisme allant jusqu’à 20 % en plein pic de production », rappelle Mickaël Lamy, représentant du collège des coopératives à l’Anicap.

Plus de peur que de mal finalement. Au-delà du prix, nombre d’éleveurs craignaient de voir le ballet des camions de collecte s’interrompre. Mais en théorie, « aucun éleveur livreur n’a été mis sur le carreau, rassure Jacky Salingardes, président de l’Anicap. Certains fermiers ont même été dépannés par des collecteurs de proximité. »

Pour Davy Hecht, cela a été possible grâce à « la réactivité et à l’entraide dont ont fait preuve les laiteries, concernant la gestion des flux de lait et l’adaptation aux nouveaux débouchés. » L’appel à la modération de la collecte, entendu par les éleveurs, a également pesé dans la balance.

> À lire aussi : Filière caprine, « La demande de modération de la collecte laitière est levée » (17/04/2020)

Aborder sereinement 2021

Finalement, les acteurs sont relativement sereins pour l’année prochaine « Les niveaux d’importation ont été maîtrisés, et les stocks ne sont finalement pas si inquiétants », relève Mickaël Lamy.

Ce à quoi le président de l’interprofession ajoute que « la récente restructuration des filières caprines hollandaises et espagnoles protège davantage le marché des fluctuations durables et prononcées des prix et volumes. »