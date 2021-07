« Les prix des biens et des services utilisés par les éleveurs de chèvres pour la production de lait ont atteint des sommets historiques en 2021 », alerte la Fnec, dans un communiqué publié le 8 juillet 2021.

Le syndicat s’appuie sur les valeurs de l’Ipampa (1) du lait de chèvre de février (109,6), mars (110,4) et avril 2021 (111), « les plus élevées depuis janvier 2005, dépassant même l’indice le plus élevé constaté jusqu’à aujourd’hui en décembre 2012 (108,3) ».

Selon l’Institut de l’élevage (Idele), l’indice moyen est de 109,3 sur le premier trimestre de 2021 (base 100 en 2015), soit une hausse de 6,1 % sur un an, « essentiellement du fait de la flambée des prix de l’aliment acheté ». Ils ont en effet bondi de 9 % par rapport au premier trimestre de 2020. Le poste aliment représente « 60 % des coûts de production », précise l’Idele.

> À lire aussi : La hausse du prix du lait ne suffit pas à la Fnec (20/04/2021)

« Surcoût de 30 à 50 €/1 000 l »

En quelques mois, cette hausse des prix des aliments représente « un surcoût allant de 30 à 50 €/1 000 l selon les régions et porte le prix de revient du lait de chèvre à 840 €/1 000 l en moyenne estimée pour 2021 », avance la Fnec.

Dans sa note de conjoncture publie le 15 juin 2021, l’Idele rapportait un prix du lait moyen payé aux producteurs de chèvres de 789 €/1 000 litres sur le premier trimestre de 2020.

Face à cette situation, la Fnec alerte « les transformateurs et les distributeurs » et demande « à tous les opérateurs de s’engager à revaloriser le prix du lait de chèvre dans les prochains mois. » Pour le syndicat, il s’agit de « permettre aux éleveurs de passer cette période de hausse des charges historique et ne pas mettre en danger la dynamique de la filière caprine ».

> À lire aussi : « Le foin fournit les protéines pour nos chèvres » (18/06/2021)