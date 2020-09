pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

À Arsac, près de Rodez (Aveyron), les trois actifs d’Arcadie Sud-Ouest — la SAS Rodez Abattoir (ex-SARL ADR), la SAS Cadars Rodez (ex-SAS Jean Cadars) et la SAS Ruthènes Viandes (ex-Arcadie) — ont été repris par le groupe Unicor, pour 4,3 millions d’euros. Afin de saturer l’outil d’Arsac, Unicor y redirigera l’abattage de 22 000 ovins (400 t) qui étaient jusqu’à présent répartis sur d’autres sites de l’ex-groupe Arcadie.

Bigard est de la partie

À Gramat (Lot), le site ovin d’Arcadie (ex-Destrel) revient à 100 % au groupe Bigard. Ce dernier a créé, avec la coopérative Lur Berri, la SAS Arcadie Viandes (30 % Lur Berri, 70 % Bigard), pour reprendre les activités d’abattage et de découpe du site d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques) et l’atelier de découpe de Mont-de-Marsan (Landes) où il n’y a plus d’abattage depuis le début de 2020.

La SAS Arcadie Viandes sera aussi chargée de la découpe et de la distribution des animaux abattus à Tarbes (Hautes-Pyrénées), où l’abattoir, propriété de la ville, sera géré par la SAS Viandes de Bigorre, tout juste créée par quatre entreprises locales, la Sica pyrénéenne, la Coopérative du pays des Gaves, la SARL Sopyvia (Sud-Ouest Pyrénées Viandes) et le Porc noir de Bigorre.

À Auch (Gers), la SAS Arcadie Viandes reprend uniquement la découpe, dont s’occupait auparavant Arcadie Sud-Ouest. L’abattoir, propriété de la communauté de communes, reste géré par la SAS Alliance Auch Abattoir (3A). Il reste l’atelier de steaks hachés de Sainte-Geneviève-sur-Argence (Aveyron) qui cherche toujours un repreneur.