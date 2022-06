« En 2021, les abattages de bovins en France ont reculé au même rythme que la production, mais avec une différence assez nette entre les races laitières et allaitantes », rapporte Agreste, dans une note de synthèse publiée le 21 juin 2022.

Davantage de vaches allaitantes à l’abattoir

L’an passé les abattages de vaches laitières ont baissé de 3 % (26 500 têtes de moins) par rapport à 2020 et de 4,1 % par rapport à la moyenne quinquennale. Une tendance « liée pour partie au fait que d’une part les conditions climatiques ont été favorables à la pousse de l’herbe et au maintien des animaux à l’extérieur et, d’autre part, les prix élevés du lait sur la campagne ont incité les éleveurs à maintenir les animaux dans les exploitations », analyse Agreste.

A contrario, du côté des vaches allaitantes, les abattages ont progressé de 1,1 %, soit 8 500 animaux supplémentaires par rapport à 2020. Pour Agreste, « la demande de viande qui n’a pu être totalement satisfaite par l’abattage de vaches laitières a pu se reporter en partie sur les vaches allaitantes, alors que dans le même temps les abattages de jeunes bovins reculaient ».

Moins de mâles et de veaux de boucherie

S’agissant des bovins mâles, les abattages de taurillons, « qui représentent près de 80 % en têtes de l’ensemble des mâles abattus de plus de 8 mois », reculent pour la huitième année consécutive (- 0,4 %), en raison du recul des effectifs. « Comme pour les vaches, cette catégorie de bovins est engraissée moins longtemps qu’à l’accoutumée, compte tenu de la demande soutenue de viande sur les marchés français et européen », observe Agreste.

L’an passé, les veaux de boucherie ont aussi connu une nette baisse des abattages par rapport à 2020 (-1,2 %) avec 1,17 million de têtes. Cela « prolonge la tendance à la baisse observée depuis plusieurs années ». Les poids moyens d’abattage ont toutefois progressé de 0,7 %. Mais cela ne suffit pas à compenser le recul du nombre de têtes. En tonnes équivalent carcasse, les abattages sont inférieurs de 0,5 % sur un an. Ils n’ont jamais retrouvé leur niveau d’avant la pandémie de Covid-19.

