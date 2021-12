Les abattages de dindes continuent de reculer fortement en octobre 2021. En revanche, ceux de poulets, des canards et pintades ont progressé. En septembre 2021, les exportations et les importations de viandes de poulet ont augmenté.

En poids, les abattages de volailles d’octobre 2021 reculent légèrement par rapport à ceux d’octobre ceux d’octobre 2020 et à la moyenne sur trois ans 2018-2020 (- 0,4 % en téc). C’est ce qu’indique Agreste dans une note de conjoncture.

Augmentation des abattages de volailles de chair

Dans le détail les abattages de poulets de chair continuent d’augmenter, en poids, ils progressent de 0,6 % entre octobre 2020 et octobre 2021. « L’augmentation du poids moyen des carcasses (+ 56 g par poulet sur un an) permet de compenser les effectifs en diminution

(- 3,1 %) », explique Agreste. Cette progression permet ainsi « de répondre à la consommation soutenue de viande de poulet cette année ».

En pintade, les abattages ont augmenté par rapport à octobre 2020, Agreste nuance cependant ce redressement en raison « du niveau bas observé l’an dernier ».

En dindes, les abattages ont diminué de 9,2 % en poids entre octobre 2020 et octobre 2021, et ce, « malgré l’alourdissement des carcasses (+ 450 g sur un an) », souligne Agreste.

En octobre 2021, le redressement des abattages de canards à rôtir se confirme depuis juillet, après deux années de crise de débouchés. Ainsi, ils ont progressé de 27,5 % en poids sur un an.

Recul des mises en place de dindonneaux à l’approche des fêtes

Côté production, en septembre 2021, « les mises en place de poussins de chair sont proches de la moyenne 2018-2020, bien qu’en recul sur un an (- 5,1 %) ».

L’approche des fêtes n’a pas soutenu les mises en place de dindonneaux, elles ont reculé de 14,2 %, « dans la continuité des mois précédents ». En revanche, les mises en place des pintadeaux ont progressé de 4,3 % en glissement annuel.

Dans le même temps, Agreste indique que les mises en place de canetons ont progressé de 5,8 %, « probablement tirées par la filière à rôtir, compte tenu du pic des éclosions (+ 11,4 %) ». Pour les canetons gras en revanche, les éclosions sont restées « inférieures à celles de septembre 2020, après une relance dynamique observée de mai à juillet ».

Augmentation des importations et des exportations

Côté commerce internationale, en septembre 2021, « le déficit extérieur des échanges de viande de Gallus est stable en volume sur un an, s’établissant à — 28,4 K téc et à — 59,6 M€ en valeur ».

Pour le troisième mois consécutif ; les exportations de viande de poulet « dépassent le niveau moyen observé sur cinq ans (+ 4,5 %) ». Ces exportations sont « particulièrement dynamiques » vers les pays de l’Union européenne, elles ont ainsi progressé de 75,5 %. En revanche, les ventes vers les pays tiers ont reculé de 10 %.

Parallèlement, les importations de viandes de poulet ont elles aussi augmenté de 11,5 %. « Elles progressent fortement en provenance du Royaume-Uni et de la Belgique », détaille Agreste.