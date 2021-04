Selon le ministère de l’Agriculture, en février 2021, les abattages français de volailles de chair accusent un fort recul sur un an, à l’exception des poulets et des poules de réforme. En parallèle, les mises en place se replient, notamment dans la filière canards gras, marquée par l’épisode d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

En février 2021, « les abattages reculent de 4,8 % [par rapport à février 2020], toutes espèces confondues, pénalisés par l’activité des canards gras et des pintades, à nouveau en fort recul en début d’année 2021 (respectivement — 37,6 % et — 29,2 %) », indique l’Agreste, dans une note de conjoncture publiée le 7 avril 2021.

En canards gras, la baisse des entrées en abattoirs en janvier et février 2021 « est en grande partie la conséquence des abattages sanitaires et préventifs de jeunes canards au sein d’élevages du Sud-Ouest afin de juguler la propagation de l’IAHP », précise le ministère de l’Agriculture.

Alors que les abattages de dindes reculent également de 6,4 % sur un an en février, seule l’activité en poulets de chair reste « conforme à la moyenne sur cinq ans et quasiment stables sur un an (- 0,5 %). » De leur côté, les abattages de poules pondeuses de réforme poursuivent leur progression (+5,6 % sur un an), afin de « réduire la production d’œufs et de redresser les prix ».

Moins de poussins en élevage.

Dans les ateliers de production, en janvier 2021, « les mises en place de poussins de chair sont à nouveau à un niveau bas pour toutes les espèces de volailles ». Ceux de poulets, de dindes et de canards se replient respectivement de 11,2 %, 19,4 % et 39,5 % sur un an.

Le sud-ouest de la France a été marqué par le dépeuplement des élevages de canards à gaver, induisant la suspension des mises en places de canetons ainsi que des abattages sanitaires et préventifs en élevage. En conséquence, « les couvoirs réduisent fortement le nombre d’œufs mis en incubation, ce qui se traduit par une chute des éclosions (- 46,3 % sur un an) », note l’Agreste.