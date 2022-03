En janvier 2022, les abattages français de volailles de chair progressent de 0,5 % en poids sur un an selon Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture. Les poulets, les canards à rôtir et les pintades mènent la danse.

« En janvier 2022, les abattages de volailles se maintiennent en poids sur un an (+0,5 %), malgré l’épizootie d’influenza aviaire qui frappe de nouveau la filière avicole, en particulier celle des canards gras du Sud-Ouest », rapporte Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans une note de conjoncture publiée le 7 mars 2022.

Cheptel réduit pour les canards

Dans le détail, en poids, les abattages progressent pour les poulets (+3,4 %), les canards à rôtir (+16,1 %) et les pintades (+17,3 %). En revanche, ils sont en retrait pour les dindes (–9,4 %), les poules de réforme (–6,1 %) et les canards à gaver (–14,4 %).

Pour ces derniers, « les cheptels ont été réduits durant la période hivernale, particulièrement propice à l’influenza aviaire hautement pathogène, précise Agreste. Environ 2 millions de canards ont été abattus préventivement entre la fin de décembre 2021 et la fin de février 2022. »

Consommation soutenue

De son côté, « la consommation de viandes de volaille est particulièrement soutenue depuis août ». En décembre 2021, elle affichait une progression de 9,9 % sur un an, « portée par les viandes de poulet et, pour des quantités moindres, par les viandes de canard ». À l’inverse, « celle de viande de dinde continue de reculer (–5,0 %). »

En parallèle, les importations de viandes de poulet continuent de progresser en décembre 2021 (+25,6 % sur un an). La hausse des volumes exportés (+7,3 %) ne suffit pas à compenser. En conséquence, le solde extérieur des échanges de viandes de poulet se « détériore fortement sur un an ». Il s’établit en volume à –23 800 tonnes-équivalent carcasse, et en valeur à –48,3 millions d’euros.

