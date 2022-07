En mai 2022, le prix du lait européen connaît son seizième mois consécutif de croissance. Il progresse de 3,6 % par rapport au mois d’avril 2022 et de plus de 33 % par rapport au mois de mai 2021, en s’affichant à 476 €/1 000 litres.

La Commission européenne table sur un prix moyen de 485 €/1 000 litres en juin. L’ascension devrait donc se poursuivre.

Croissance généralisée

En mai, le prix est orienté à la hausse dans l’ensemble des États membres. D’après les données recensées par la Commission, le prix réel bondit de 40 à 45 % sur un an en Belgique (515 €/1 000 litres), en Allemagne (501 €/1 000 litres), en Irlande (530 €/1 000 litres) et aux Pays-Bas (525 €/1 000 litres). La progression annuelle du prix du lait est estimée à 31 % en Italie (472 €/1 000 litres).

En France, le prix du lait s’élève à 431 €/1 000 litres (+19 % par rapport à 2021). Une des progressions annuelles les plus faibles sur le Vieux Continent.

Stabilisation des prix des ingrédients laitiers

Cette hausse des prix est soutenue par un marché porteur des ingrédients laitiers. Stabilisés depuis plus d’un mois, les cours européens de la poudre de lait écrémé et du beurre atteignent respectivement 3 990 € la tonne (+56 % par rapport à 2021) et 7 270 €/t (+81 % par rapport à 2021).

Les signaux a priori au vert sur le prix du lait ne suffisent pourtant pas à relancer la production. La faute aux caprices climatiques et à la flambée des charges. La collecte européenne recule de 0,6 % sur un an sur le premier quadrimestre de 2022. Les replis dépassent 1,3 % en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.