Des nouvelles règles s’imposent à l’agriculture biologique

À l’occasion du « Live des grandes cultures Bio » organisé le 4 février 2021, Terres Inovia et ses partenaires techniques ont présenté les enjeux et évolutions possibles de la filière bio face à deux réglementations :

L’ interdiction des effluents d’élevage dits industriels, avec une définition précisée au 1er janvier 2021 : cette mesure ne concerne pas tous les types d’élevages et des délais sont accordés selon les produits (voir encadré) ;

Être attentif à la fertilité des sols

Selon une enquête du service de la statistique et de la prospective réalisée en 2017, les fientes de poules et lisiers de porcs utilisés en agriculture biologique sont majoritairement issus d’élevages dits industriels. « Cela questionne sur les conséquences en matière de prix et de système de cultures à l’avenir », souligne Otto Koch d’Arvalis.

À une échelle plus locale aussi, la filière se questionne : selon Marianne Sanlaville de la Coopération agricole Occitanie, 20 à 30 % des agriculteurs seraient concernés, avec une dépendance forte des systèmes de grande culture bio. Les craintes portent sur une baisse du revenu, de la compétitivité et des conversions.

Afin de mieux évaluer l’impact sur les exploitations, Arvalis a mené des simulations à l’aide de l’outil Systerre, sur la base de 5 fermes type bio réparties en France. Différents scénarios ont été imaginés en faisant varier la stratégie de fertilisation (impasse, substitution, doses) et les prix.

Les résultats montrent que d’un point de vue économique, peu d’écarts sont observés d’une situation à l’autre. À plus long terme cependant, les simulations montrent des écarts significatifs d’un scénario à l’autre sur la fertilité des sols.

Une réduction des protéagineux au profit du soja ?

« Le passage à une alimentation 100 % bio sera nettement plus problématique pour la filière volailles, où les protéagineux sont plus difficiles à valoriser », précise Antoine Roinsard de l’Institut technique de l’agriculture biologique (Itab).

Le soja risque de prendre une plus grande importance (qui plus est importé) au détriment des protéagineux et les alternatives sont moins intéressantes ou difficilement disponibles. « Le surcoût alimentaire pour les élevages est significatif », précise-t-il. En grande culture bio, l’association céréales-protéagineux dont les bénéfices agronomiques sont reconnus, pourrait aussi être remise en cause.

Quelles solutions sont alors envisageables pour limiter ces impacts ? Pour maintenir les protéagineux, la sélection variétale et l’amélioration des process technologiques sont des leviers possibles. Cependant et selon Céline Le Gall de Terres Inovia, « il n’y a pas de solution miracle, une combinaison de leviers est nécessaire de même que l’implication de la filière et du consommateur final. »

Concernant le soja, le développement de la production française peut être une solution, mais la faisabilité climatique actuelle et future dans les régions du Nord est à étudier. Dans le Sud-Ouest, le changement climatique pèse sur le stress hydrique de la culture, mais aussi sur les possibilités d’irrigation à venir.

Charlotte Salmon