Depuis le 8 février 2022, les éleveurs bretons partenaires de Kermené, l’outil d’abattage et de transformation de Leclerc situé dans les Côtes-d’Armor, perçoivent cinq euros supplémentaires par cochon vendu dans la filière conventionnelle. Selon un communiqué envoyé par Kermené le 9 février 2022, cela représente un montant de 1,6 million d’euros.

> À lire aussi : Crise, 270 millions d’euros d’aide d’urgence pour la filière porcine (31/01/2022)

Deux mois au minimum

La mesure est annoncée pour une durée de deux mois au minimum. « C’est un acte fort et engageant. Et surtout un geste de solidarité et de cohésion pour la filière, dont nous faisons partie », estime Alex Joannis, directeur de Kermené.

L’outil d’abattage a également réitéré son engagement « d’acheter un porc 100 % français défend tous les jours le prix du porc breton à travers ses achats sur le marché du cadran de Plérin ».

> À lire aussi : Crise, le plan d’urgence porcin « ne suffira pas, à lui seul » (02/02/2022)