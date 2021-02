La saison 2020-2021 de fièvre catarrhale ovine (FCO) en Europe a débuté le 1er juillet 2020, date à partir de laquelle le nombre de foyers a fortement augmenté en Europe. Depuis la fin du mois de septembre, « le nombre de notifications de foyers baisse », estime la plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale.

Six foyers déclarés dans le sud-ouest de la France en décembre

D’après le dernier bulletin hebdomadaire paru le 26 janvier 2021, six foyers de sérotype 8 ont été confirmés le 15 décembre 2020 dans un élevage mixte de bovins et d’ovins des Pyrénées-Atlantiques, et dans cinq élevages de bovins des Pyrénées-Atlantiques (4 animaux testés positifs) et de l’Ariège (un animal testé positif). Trois premiers foyers bovins de FCO de sérotype 4 ont été confirmés le 9 décembre 2020 en Haute-Corse.

Plus largement en Europe, la carte montre la distribution des foyers de FCO du 1er juillet 2020 au 24 janvier 2021 : avec des foyers de sérotype 4 dans le sud et l’est de l’Europe, de sérotype 8 dans l’ouest de l’Europe, de sérotype 1 au sud de l’Espagne, de sérotype 16 en Grèce et de sérotype 3 en Italie.