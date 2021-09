Les 17, 18 et 19 septembre 2021 prochains, plus de 400 bovins seront rassemblés au Champ de Juillet, en plein centre-ville de Limoges (Hautes-Vienne), à l’occasion du concours national limousin. « Nous sommes très heureux que la manifestation phare de la limousine reprenne ses quartiers cette année à Limoges, au cœur de son berceau. C’est un moment important pour la filière car il offre proximité et échanges avec le grand public et nous permet de partager au plus grand nombre la passion de notre métier », appuie Bernard Roux, éleveur en Corrèze et président du conseil international limousin et de Limousine Park.

En marge du concours seront également organisées deux ventes aux enchères d’animaux reproducteurs et d’animaux de boucherie Label Rouge Blason Prestige. « Elles illustreront ainsi les débouchés possibles de la race, aussi bien en tant que produit d’exportation que viande », indique Jean-Pierre Bonnet, président de Limousin Promotion et de Fil Rouge.

« Mettre en avant nos viandes d’exception »

« La vente aux enchères Label Rouge Blason Prestige [qui se tiendra le dimanche 19 septembre] 2021 se compose de six vaches d’exception choisies il y a à peine une semaine et destinées aux restaurateurs, boucheries traditionnelles et grandes et moyennes surfaces (GMS) », informe Jean-Pierre Bonnet.

« Si cette sélection de haut de gamme est l’occasion de mettre en avant nos viandes de bœuf, il faut surtout que nos éleveurs en vivent, reprend-il. Ces animaux certifiés Label Rouge sont élevés selon des exigences en termes de production, de transport, d’abattage et de commercialisation bien précises. Cette conduite engagée pour produire de la viande de qualité a un prix et le consommateur doit en avoir conscience. » Au-delà du concours, l’association Limousin Promotion organisera bon nombre d’animations (démonstrations de boucherie et de recettes…) autour de la filière pour sensibiliser le grand public.

Les viandes limousines sous label rouge poursuivent leur essor

Ce point de presse a également été l’occasion pour Limousin Promotion de faire un état des lieux sur la filière de la viande bovine sous label rouge. « De plus en plus de débouchés engagés sous ce signe de qualité s’organisent à travers les différentes régions de France », rapporte Jean-Marc Escure, directeur de Limousin Promotion, qui dénombre 100 points de vente (1) supplémentaires sur l’Hexagone en 2021.

En parallèle, Limousin Promotion chiffre une augmentation des volumes de bœuf limousin de 18 % (+ 500 tonnes-équivalent carcasse (tec)) sur le premier semestre de 2021 par rapport à l’an passé. La production en limousin junior (2) progresse, quant à elle, de 6 % sur la même période, soit 31 tonnes supplémentaires. La viande pour haché labellisée enregistre par ailleurs une hausse de 50 % par rapport au premier semestre de 2020 pour s’établir à 600 tec vendues.

L’association a poursuivi ses actions à travers le déploiement de la deuxième opération « Mon boucher à la côte » dans douze régions de France cette année. « Un tour de France pour remettre leurs prix à nos meilleurs bouchers sera également réitéré au début de l’année prochaine, avant le Salon de l’agriculture », poursuit Jean-Marc Escure. Enfin, Limousin Promotion revient sur le lancement de son site d’e-commerce, désormais rendu opérationnel pour mettre en lien les boucheries artisanales du réseau et les consommateurs.

