« Clair, rassurant et incitatif », voici la vocation du logo « Garanti 100 % viande de bœuf » présenté par la section bovine d’Interbev. Ce nouvel affichage a été « optimisé afin qu’il soit plus compréhensible et véhicule une information attendue par les acheteurs de viande hachée », explique l’interprofession dans un communiqué diffusé ce mardi 27 juillet 2021.

Ce logo vient remplacer le précédent « 100 % muscle » qui pâtissait d’un « déficit de notoriété ». Car, « si le terme « muscle » est clair pour les professionnels de la filière, il ne l’est pas nécessairement pour le consommateur », explique Interbev Bovins.

Adossé au même cahier des charges que l’ancien « 100 % Muscle », le logo « Garanti 100 % viande de bœuf » apportera aux consommateurs « le même niveau d’exigence et de sérieux », promet l’interprofession.

L’ancien logo reste valable jusqu’à fin 2022

Le nouveau logo « Garanti 100 % viande de bœuf » est d’ores et déjà mis à disposition des opérateurs de la filière afin qu’ils puissent commencer à l’intégrer sur leurs produits et dans leur communication, informe Interbev.

Mais pour permettre l’écoulement des packagings existants, l’usage de « 100 % muscle » reste accepté jusqu’en décembre 2022 au plus tard.