Enchères en ligne

Un jeune taureau limousin vendu 11 800 €

réservé aux abonnés

1 h

« Le Top Price de la vente revient à Petunias né chez Didier Blondy (Haute-Vienne). Il a été adjugé 11 800 € en copropriété à l’EARL Rouchès (Aveyron), à l’EARL Guimontheil JM (Aveyron) et à l’EARL Combourieu Jacques (Cantal). © Interlim

La quatrième et dernière vente de jeunes taureaux limousins à la station nationale de qualification de Lanaud (Haute-Vienne) a pris un tournant insolite à cause du Covid-19. Les 10 et 11 juin 2020, « la campagne de 2019-2020 s’est achevée sur une vente 100 % sur internet pour la première fois dans l’histoire de la race », rapporte Interlim.