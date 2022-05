Une plateforme nationale répertoriant toutes les offres d’animaux conduits en agriculture biologique est désormais accessible sur internet. Pour l’heure, seule la consultation et la publication d’offres sont possibles.

À vos recherches ! Depuis le 28 avril 2022, et conformément à la réglementation européenne, la base de données des animaux biologiques disponibles en France est accessible sur le site internet www.animaux-biologiques.org. « Cet outil permet aux opérateurs de publier gratuitement des offres d’animaux biologiques, et aux acheteurs de consulter les disponibilités près de chez eux », explique l’Institut national de l’origine et de la qualité (Inao) ce lundi 2 mai 2022.

> À lire aussi : Installation-reprise, installé sur 40 hectares en lait bio (13/04/2022)

Bientôt les dérogations en ligne

À ce stade, seuls les volets consultation et publication des offres sont proposés. La demande de dérogation en ligne sera « bientôt disponible », tout comme « de nouveaux services et outils », promet l’Inao. En attendant, « toute demande de dérogation d’achat d’animaux non biologiques devra être formulée en conséquence des informations tirées de cette base de données, dont la consultation ferait apparaître une indisponibilité des espèces voulues. »

Les opérateurs concernés doivent donc prendre contact avec leur organisme certificateur. L’Inao met également à disposition des informations en ligne sur les dérogations liées aux animaux biologiques (1). Par ailleurs, les utilisateurs de cette nouvelle base de données sont invités à faire part de leurs remarques et suggestions à l’adresse suivante : animauxbio@inao.gouv.fr.

> À lire aussi : Pensez-y, un crédit d’impôt de 3 500 € en bio (14/04/2022)