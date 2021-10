L’accord-cadre entre France Conseil Élevage (FCEL) et l’Institut de l’élevage (Idele), officialisé lors du Space et du Sommet de l’Élevage, signe le lancement d’une série de « projets innovants et ambitieux s’appuyant sur l’imagerie 3D en élevage », se réjouit le réseau FCEL dans un communiqué diffusé courant septembre.

Association de compétences

À travers la création du consortium Pheno 3D, le réseau FCEL et l’Idele associent leurs compétences et expertises pour aller plus loin dans l’automatisation de la collecte de données et de phénotypes en élevage.

« Les travaux développés dans le cadre de ce partenariat interviennent dans la continuité des projets de recherche sur l’imagerie 3D portés par l’institut depuis 2014 », indique Clément Allain, chef de projet élevage de précision à l’Idele.

Estimation du poids et de la morphologie des veaux

Le premier projet sur les rails porte sur l’estimation des poids et de la morphologie des veaux de race allaitante au sevrage. « Les organismes de sélection des races allaitantes sont associés à la démarche et à la réflexion », précise FCEL.

« Cette technologie, permettant d’acquérir une image 3D complète des animaux, viendra compléter le travail visuel des pointeurs dans un objectif de sélection génétique, rapporte Clément Allain. L’imagerie 3D pourrait aussi servir à l’éleveur pour mieux piloter l’engraissement de ses jeunes bovins. »

En association avec l’entreprise 3D Ouest, les experts envisagent de développer le premier prototype courant 2022. « L’outil sera ensuite testé en ferme expérimentale d’ici à fin 2022 en vue d’un déploiement dans les élevages en phase de routine en 2023 », reprend Clément Allain.

« Bien que le plan du dispositif final ne soit pas encore finalisé, il est probable qu’il prenne la forme d’un portique comportant cinq à dix caméras pour reconstituer, au moment du passage de l’animal, une image complète de ce dernier », précise-t-il.

Pour la suite des travaux, FCEL et l’Idele envisagent d’étendre l’utilisation de l’outil à d’autres phénotypes (NEC…), à d’autres âges et filières (bovins laitiers, caprins…).