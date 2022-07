Le fabricant néerlandais de matériels de stabulation Joz a officialisé le 16 juin 2022, avoir racheté Fullwood Milking, qui fabrique, distribue et entretient des équipements de traite. La société Joz est peu connue en France, mais elle s’est fait remarquer au Space l’année dernière. En effet, son robot à lisier pour sols pleins Barn-E y a reçu un Inel d’or. Elle propose aussi des repousse-fourrages et des équipements de gestion de lisier, du racleur au craqueur d’azote qui limite les émissions d’ammoniac et de méthane.

Innovations et doublement du nombre de robots

Aux côtés de Joz se trouvera désormais la marque Fullwood Joz. Le PDG de l’entreprise, Arend Kuperus se réjouit de cette acquisition et promet des innovations dans les années à venir. « Nous allons bien sûr continuer à développer les systèmes de traite, notamment dans le domaine des logiciels et de la collecte de données. Nous ouvrons de nouveaux sites et prévoyons de doubler le nombre de robots de traite. Nous avons beaucoup d’idées sur la manière de rendre ces robots encore plus conviviaux, afin que les utilisateurs finaux puissent travailler plus intelligemment et plus efficacement. »

Fullwood Packo n’existe plus

Fullwood Milking faisait auparavant partie du groupe Fullwood Packo, propriété de Pindustry. Si la partie matériel de traite (Fullwood Milking) a été cédée, la partie Packo Cooling reste dans le giron de son actionnaire. Le réseau existant continuera à être servi par cette entreprise, tandis que Fullwood Joz va récupérer le réseau de revendeurs de salles et robots de traite de Fullwood Milking.