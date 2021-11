« Nous faisions le constat, déjà en 2016, de l’absence d’un modèle pour nous décrire dans la typologie de l’élevage mondial », explique Eva Groshens, du département de l’économie de l’Institut de l’élevage (Idele) à l’occasion de la journée Grand Angle Viande le 9 novembre 2021.

« Au regard du changement climatique dont les éleveurs sont les premières sentinelles, de la prise de conscience des décideurs politiques et de l’opinion publique, il apparaît plus que jamais nécessaire de caractériser notre modèle qui a toujours su faire preuve de résilience », conforte Michèle Boudoin, président de la Fédération nationale ovine et du groupe ovin au Copa-Cogeca.

Étoffer son argumentaire

Des événements d’envergure internationale comme la Cop 26, à Glasgow, sont l’occasion de rappeler les fondamentaux de l’élevage à la française. Au sein de l’Hexagone, « l’élevage herbivore apporte des réponses aux dix-sept objectifs de développement durable des Nations unies », appuie l’Idele.

Alors que les organisations professionnelles françaises d’élevage s’impliquent de façon croissante dans les instances internationales, la Confédération nationale de l’élevage (CNE) a jugé utile de proposer des documents de communication synthétiques « mettant en avant une description partagée du modèle d’élevage herbivore français », rapporte l’Idele dans un rapport publié le 19 octobre 2021.

La diffusion de ces supports trouve également son sens en France « où le besoin de mieux communiquer sur les externalités positives de l’élevage se fait de plus en plus ressentir ».

Des spécificités non reconnues à l’échelle mondiale

En s’appuyant sur les quatre grands types de systèmes d’élevage (petites exploitations mixtes, systèmes intensifs, systèmes à l’herbe, systèmes pastoraux) dressés dans le rapport de la FAO en 2016, l’Idele a constaté que plus de 70 % des systèmes d’élevage français ne trouvaient pas leur place dans cette typologie.

« L’éviction des mixtes des analyses FAO 2016, ou plutôt leur restriction aux mixtes de petite taille, rend difficile la déclinaison de la réflexion sur les systèmes d’élevage européens », précise l’institut.

« La majorité des systèmes d’élevage ruminant français sont en effet des systèmes de type fourrager (exclus des systèmes “à l’herbe” et “pastoraux”), reposant sur une main-d’œuvre familiale et une bonne autonomie fourragère (ce qui les exclut de la catégorie “intensifs”), mais intégrés au marché national et international et de taille moyenne (ce qui les exclut de la catégorie “petites exploitations mixtes”) », expose l’Idele.

« Acteur du développement durable »

Pour y remédier, les responsables professionnels ont réfléchi conjointement à la construction d’un modèle mettant en lumière les spécificités communes aux systèmes herbivores français. Ce modèle « a ainsi pu être défini comme ancré dans les territoires, productif, efficient, à gouvernance familiale et à taille humaine », résume l’Idele.

Enfin, le travail a consisté à positionner ce modèle d’élevage par rapport aux grands enjeux de développement durable définis par l’ONU. L’objectif est « d’identifier pour chacun les atouts et axes d’amélioration, ainsi que les ressources bibliographiques à mobiliser pour être en mesure d’objectiver forces et défis », explique l’Idele.