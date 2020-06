Débouchés

Le lait de chèvre français marque des points

La collecte française de lait de chèvre est en progression de 6,4 % sur les quatre premiers mois de l’année. © A. Courty

En début d’année, la collecte française de lait de chèvre était particulièrement dynamique et les importations en fort repli. Ces importations ne représentent plus que 10 % de l’approvisionnement du marché français, contre plus du double fin 2018. La crise sanitaire ne devrait pas inverser la tendance.