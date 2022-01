« La hausse importante des charges (poudre de lait, énergie) et la non prise en compte des coûts de production mettent les engraisseurs de chevreaux au pied du mur, et avec eux, l’avenir de toute la filière », s’inquiètent la Confédération paysanne et la Fédération nationale des engraisseurs de chevreaux (Fnenc), dans un communiqué commun diffusé le 13 janvier 2022.

Les deux acteurs dénoncent « le fonctionnement actuel de l’interprofession, où les blocages politiques ne permettent pas d’avancer. » La mise en place d’une gouvernance tournante, entre les différents maillons de la filière, au sein de la section caprine d’Interbev serait un premier pas apprécié.

Cadrer les négociations

Afin de cadrer les négociations commerciales, et viabiliser les ateliers d’engraissement, la mise en place d’un tableau de bord d’indicateurs de marchés reste sollicitée. « Il est notamment question d’un prix plancher -ou prix de reconnaissance- du chevreau naissant et des coûts de production des engraisseurs », note Etienne Heulin, de la Confédération paysanne.

Est également évoqué « un indicateur de variabilité », prenant en considération « l’afflux de chevreaux supplémentaires lié à l’évolution de la collecte laitière », relève-t-il. « En aucun cas le prix du chevreau naissant ne doit être la variable d’ajustement et la seule source de rémunération des engraisseurs », résume le communiqué.

Un maillon indispensable

Pour débloquer la situation, Etienne Heulin juge également nécessaire d’améliorer le dialogue entre les interprofessions du lait et de la viande. « Lorsque les laiteries lancent une politique de développement de leur collecte, elles devraient en analyser systématiquement les conséquences sur la filière des chevreaux et prendre part aux réflexions », indique-t-il à La France Agricole.

Si rien n’est fait pour « sauvegarder » le maillon des engraisseurs, « le moindre départ non renouvelé peut faire exploser la filière, souligne Etienne Heulin. Et le développement de la filière chevreaux lourds ne résoudra pas tout, à court terme. »