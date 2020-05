Après la centaine de cas de Covid-19 recensés dans des abattoirs français, la Confédération paysanne et le Modef ont demandé que des mesures soient prises. L’un demande une relocalisation de l’abattage et l’autre une meilleure protection pour les salariés.

Le 17 mai 2020, les autorités de santé recensaient plus de cent personnes positives au Covid-19 dans deux « clusters » au sein de deux abattoirs français. Décrivant les abattoirs comme « d’immenses usines » qui « imposent des cadences de travail infernales », la Confédération Paysanne estime, dans un communiqué du 18 mai 2020, qu’en raison de « l’importante concentration d’animaux et d’humains » ils sont « incompatibles avec le respect des mesures sanitaires du Covid-19 ».

« Redéployer les outils d’abattage dans les territoires »

« La pandémie illustre une fois de plus les aberrations d’un système qui ne fonctionne pas et qu’il est urgent de réformer », insiste-elle. Le syndicat ajoute que « les abattoirs locaux de petites dimensions disparaissent», et appelle à inverser la tendance.

La Confédération paysanne demande donc à « redéployer des outils d’abattage dans les territoires ». « Ces abattoirs locaux ou mobiles sont indispensables à la pérennité des activités d’élevage, respectueux des travailleur.euse.s. et source de dynamisme dans les campagnes », précise-t-elle.

Augmenter la place disponible

Réagissant également à l’annonce de ces clusters dans les abattoirs, et pour éviter « des mesures de fermetures », le Modef demande de son côté la mise en place de mesures sanitaires.

« Il est urgent que les abattoirs puissent bénéficier d’aménagement de leurs locaux notamment en utilisant des « Algeco » en guise de vestiaires pour que les travailleurs soient mieux protégés à leurs arrivées et à leurs départs », explique le syndicat dans un communiqué du 19 mai 2020.

« En augmentant la place disponible des vestiaires, les distances sanitaires pourront être mieux mises en place. Il est primordial que les salariés soient protégés »,, insiste-t-il