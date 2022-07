En mai 2022, les abattages d’agneaux étaient en repli de 10,3 % en têtes par rapport à l’an dernier et de 8,3 % par rapport à la moyenne 2017-2021, annonce Agreste, le service statistique du ministère de l’agriculture dans sa note d’Infos rapides le 30 juin 2022.

Les abattages de brebis de réforme baissent aussi : de 6,9 % sur un an et de 9,0 % par rapport à la moyenne quinquennale.

La cotation reste soutenue. Elle atteint 8,03 €/kg, soit 66 centimes de plus qu’en 2021 et 1,53 € de plus que la moyenne quinquennale.

Hausse des importations

En avril, les importations d’agneaux vivants (88 % des ovins importés) sont en hausse de 44,5 % par rapport à l’an dernier. Les exportations d’agneaux vivants (87 % des volumes d’ovins exportés) dépassent de 30,1 % leur niveau d’avril 2021.

Les importations de viande ovine destinée au marché français sont en hausse de 28,3 % sur un an. Parmi les principaux fournisseurs, l’Espagne reste le seul pays pour lequel les importations reculent.

Le prix des concentrés flambe

Le coût de l’aliment pour les ovins continue à augmenter. Il progresse de 32,3 % par rapport à avril 2021 pour les céréales et de 21,1 % pour les aliments composés pour ovins.