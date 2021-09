« Après une période de hausse sur le début de l’année 2021, les prix des produits laitiers industriels marquent le pas », rapporte Benoît Rouyer, économiste au sein de l’interprofession laitière (Cniel), dans une vidéo tournée pendant le Space de Rennes.

En France, le prix du beurre reste stable à hauteur de 4 000 € la tonne depuis presque quatre mois. De son côté, la cotation de la poudre maigre oscille autour de 2 500 €/t depuis plusieurs semaines.

Une conjoncture « mitigée »

La production laitière demeure dynamique en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis (+3 % en cumul sur les 12 derniers mois). L’évolution est bien plus timide en Europe (+0,5 %). « Les perspectives d’offre et de demande s’avèrent relativement équilibrées, laissant augurer des variations modérées des prix des produits industriels au cours des prochains mois », estime finalement l’économiste.

FranceAgriMer fait état d’un prix standard du lait de vache conventionnel de 342 €/1 000 litres en juin 2021, soit 20 €/1 000 litres de plus sur un an.

Si les marchés semblent apaisés, la crise des intrants met « sous pression les exploitations laitières. » L’indice Ipampa lait de vache, suivant les charges en élevage, a progressé de 8 % en l’espace d’un an. « Deux postes ont fortement augmenté au cours des derniers mois : d’une part, l’énergie et les lubrifiants et, d’autre part, les aliments achetés », précise Benoît Rouyer.