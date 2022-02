Conjoncture

Les abattages d’ovins reculent en décembre

Le cours moyen de l’agneau de décembre 2021 était supérieur de 78 centimes d’euro à celui de décembre 2020. © M.-F. Malterre

En décembre 2021, les abattages d’agneaux et d’ovins de réforme diminuent en nombre de têtes et en tonnage sur un an et par rapport à la moyenne quinquennale, tirant les prix vers le haut.