« Après avoir culminé en juin, les cours moyens du porc français se replient en juillet, constate l’Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture. Le recul de 25 % sur un an de la demande chinoise en viande porcine européenne en juin génère un report important des disponibilités sur le marché européen, attisant la concurrence entre les États membres. »

Après avoir atteint 1,72 €/kg de carcasse en juin, pour le porc charcutier classe E + S, la cotation retrouve son niveau moyen de 2016 à 2020 à 1,57 €/kg de carcasse en juillet. La tendance est à la stabilisation en août.

Abattages en repli saisonnier

Cette orientation baissière enregistrée entre les mois de juin et juillet 2021 est atypique, « compte tenu de la baisse saisonnière de l’offre porcine » dans l’Hexagone. Si les abattages français de porcs reculent effectivement entre juin et juillet, ils accusent de surcroît un repli de 2,6 % sur un an, en tonne-équivalent carcasse (tec).

En cumul sur les sept premiers mois de l’année, les abattages restent stables, aussi bien en nombre d’animaux qu’en volume.

Les exportations françaises résistent

Si le marché européen du porc est lourdement affecté par la baisse de l’appétit chinois, les exportations françaises de viande porcine (hors abats) résistent. Elles ont encore progressé de presque 6 % sur le seul mois de juin, soit l’équivalent de 3 000 tec supplémentaires. « Leur essor vers les pays tiers se poursuit (+21,1 % sur un an), tiré par la Chine (+26 %) », précise Agreste.