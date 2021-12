Conjoncture

Le prix du porc et les abattages reculent en novembre

-102 min

Le cours du porc et les abattages reculent mais la consommation apparente reste dynamique. © Alain Cardinaux/GFA

Le cours français du porc charcutier s’est établi à 1,38 €/kg de carcasse en novembre 2021. Il perd 2 centimes sur un mois et 11 centimes sur un an. L’opulence de l’offre mondiale et les différentes crises sanitaires perturbent le marché. En France, les abattages marquent le pas.