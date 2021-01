Le prix du lait et la collecte ont reculé en novembre

« En novembre 2020, la collecte de lait de vache baisse de 0,4 % sur un an. Elle a été notamment pénalisée par de mauvaises conditions météorologiques, mais aussi par une qualité médiocre des ensilages de maïs », constate Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture dans sa note d’Infos rapides publiée le 15 janvier 2021.

Des disparités nationales

La région du Grand Ouest (+ 0,4 % par rapport à 2019) et la Normandie (+ 1,4 % par rapport à 2019) échappent à la tendance observée au niveau national. À l’inverse, les régions Charente Poitou (- 4,6 % par rapport à 2019) et le Sud-Ouest (- 3,2 % par rapport à 2019) enregistrent les baisses les plus marquées.

En cumul sur les onze premiers mois de l’année 2020, la collecte laitière nationale affiche un repli de 0,6 % par rapport à 2019. Le volume total s’élève à 21 905 millions de litres, dont 4,6 % de lait bio et 16,5 % de lait AOP et IGP.

Prix du lait bio et conventionnel en repli

En novembre, le prix du lait standard conventionnel s’élève à 328,1 €/1 000 litres (- 1,7 % par rapport à 2019). À teneurs réelles, le prix est estimé à 362,1 €/1 000 litres sur la filière conventionnelle.

Sur la même période, le prix du lait bio standard s’établit à 481,5 €/1 000 litres, contre 483,1 €/1 000 litres en 2019. Le prix du lait bio à teneurs réelles se monte à 511,7 €/1 000 litres.

« Tous types de lait confondus, le prix standard s’établit à 347,3 €/1 000 litres, en retrait de 1,3 % par rapport à l’an passé et le prix à teneurs réelles recule de 2,1 %, estimé à 381,2 €/1 000 litres », précise finalement l’institut.

Alexandra Courty