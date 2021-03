Fin 2020, le prix du lait européen reprend doucement des couleurs

Petite éclaircie. Sur le dernier trimestre de 2020, le prix du lait versé aux producteurs européens oscille entre 350 et 355 €/1 000 litres. En décembre, il s’établit à 353,1 €/1 000 litres. D’après les données publiées par la Commission européenne, l’écart avec le prix moyen enregistré sur la même période en 2019 n’est plus que de 4 €/1 000 litres (–1,2 %). Cet écart avait atteint 15 € au mois de juin.

Sur l’ensemble de l’année 2020, le prix du lait européen s’établit à 341,2 €/1 000 litres, soit un repli de presque 7 € sur un an (–1,9 %).

Le prix du lait français perd encore du terrain

Sur le seul mois de décembre, la Commission européenne fait état d’un prix moyen versé aux éleveurs français équivalent à 370,4 €/1 000 litres (–1,4 % par rapport à 2019).

Mais l’on recense des baisses plus importantes chez certains de nos voisins. Le prix du lait hollandais recule ainsi de 5,9 % sur un an en décembre, pour s’établir à 342,5 €/1 000 litres. En Belgique, cette baisse est évaluée à 6,3 %, pour un prix du lait estimé à 331,4 €/1 000 litres sur la même période. Enfin, l’Italie paye le plus lourd tribut. Avec un prix de 359 €/1 000 litres, le pays accuse un repli de plus de 7 % sur un an.

Les trois autres bassins de productions majeurs en Europe s’en sortent mieux : le prix allemand reste globalement stable (351,3 €, –0,5 % par rapport à 2019) tandis que l’Irlande (374,9 €, +2,7 % par rapport à 2019) et la Pologne (346,9 €, +4,1 % par rapport à 2019) évoluent à contre-courant.

La collecte laitière européenne progresse en 2020

Quant à la collecte laitière du Vieux Continent, elle reste stable d’une année sur l’autre en décembre. Les livraisons sont néanmoins en perte de vitesse en France (–1,4 %), en Allemagne (–1,1 %) et aux Pays-Bas (–0,4 %).

Sur l’ensemble de l’année 2020, la collecte européenne progresse de 1,7 %. Seuls deux États membres ont vu leurs livraisons baisser entre 2019 et 2020 : l’Autriche (–0,1 %) et la Croatie (–0,4 %).

Du côté des principaux pays producteurs, toujours sur l’année 2020, la collecte croît faiblement en France (+0,5 %), en Allemagne (+0,3 %) et aux Pays-Bas (+1,1 %). La dynamique observée en Irlande (+3,8 %), en Italie (+4,4 %), en Belgique (+3,3 %) ou encore en Pologne (2,3 %) explique l’évolution positive à l’échelle du continent.

Fait notable, la production laitière chypriote (quoique marginale) a progressé de presque 15 % en 2020. Et le prix versé aux producteurs locaux frôle les 590 €/1 000 litres en décembre.