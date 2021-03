Hausse des abattages d’agneaux en janvier

Le prix des agneaux reste sur sa ligne de crête en janvier 2021. Ils s’établissent à 7,22 €/kg carcasse en moyenne, selon Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture dans sa note d’infos rapides du 26 février 2021. Ils dépassent ainsi de 9,8 % (soit 65 centimes d’euros/kg carcasse), le niveau de 2019. L’offre limitée et une demande peu active concourent à ce résultat.

Les abattages d’agneaux sur un an ont augmenté de 12 % (en têtes et en poids) en janvier 2021. Dans le même temps, les abattages d’ovins de réforme sont, quant à eux, en repli de 1,5 % en têtes, mais quasi stables en poids.

Baisse des exportations d’agneaux vivants

En décembre 2020, la production ovine recule en poids de 2,7 %, dans un contexte de quasi

maintien des abattages (+ 0,4 %). Les agneaux issus des bassins laitiers arrivent sur le marché. Les flux sont toutefois modifiés par rapport à d’habitude. « Avec plus de 165 000 têtes, les exportations d’agneaux vivants sont inférieures de 14 % (soit 26 000 têtes) au niveau de 2019, constate Agreste. Traditionnellement destinées aux marchés espagnol et italien, les ventes reculent de 12 % (soit -12 000 têtes) vers l’Espagne et de 30 % (soit – 6 700 têtes) vers l’Italie. »

Les importations sous l’effet du reconfinement

En décembre, l’effet du deuxième confinement s’est fait ressentir sur les importations de viande ovine. Elles sont en repli en poids de 9,7 % sur un an et de 8,4 % par rapport à la moyenne quinquennale, note Agreste. Les achats en provenance du Royaume-Uni, d’Irlande et de Nouvelle-Zélande reculent alors qu’ils augmentent en provenance d’Espagne. Sur l’année 2020, les importations totales de viande ovine ont baissé 10,1 % sur un an.

La consommation de viande ovine continue de baisser. En décembre 2020, elle est inférieure de 5,9 % au niveau de décembre 2019. Sur l’année, elle est en repli de 5,1 %.