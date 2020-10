pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

« En général, la cotation de l’agneau est très saisonnalisée, souligne Cassandre Matras de l’Institut de l’élevage en ouverture des journées techniques ovines. Il y a un pic pour les fêtes de Pâques et pour Noël. » Sauf qu’en 2020, la pandémie du coronavirus a rebattu les cartes.

Des prix à contretemps

« Nous n’avons pas enregistré de pic à Pâques mais un creux, poursuit-elle. Cela illustre les difficultés qu’ont eu les différents maillons de la filière (producteurs, abatteurs…) à percevoir ce qui se passait au début du confinement », explique-t-elle.

Cela a conduit à une forte baisse dans un premier temps, mais rapidement la cotation s’est redressée et elle n’a pas cessé d’augmenter depuis. « Pour la dernière cotation de la semaine du 5 au 11 octobre, le cours a même franchi la barre des 7 €/kg de carcasse, et nous observons un marché extrêmement bien équilibré entre l’offre et la demande. »

En attente des accords commerciaux

Les perspectives pour les prochains mois vont dépendre des accords commerciaux. « Un conseil européen doit se tenir le 15 octobre pour trouver un compromis sur la sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni », rapporte Cassandre Matras. Les accords entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande sont aussi en attente d’un accord.

« Le gouvernement Néo-Zélandais accuse l’Europe de protectionnisme, ajoute-t-elle. Ils veulent un contingent vers l’Union européenne à 27 plus élevé de moitié que le contingent initial. C’est un accord a priori sans danger puisque la Nouvelle-Zélande ne remplit plus son contingent vers l’Union européenne depuis quelques années déjà. »

En 2019, les envois ne représentaient que la moitié du contingent. Si jamais un problème sanitaire survenait entre la Chine et la Nouvelle-Zélande, cette dernière redirigerait fort probablement sa production vers l’Union européenne, ce qui pourrait noyer le marché européen.