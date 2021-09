En juillet 2021, le prix du lait versé aux producteurs européens est estimé à 358 €/1 000 litres. Il gagne encore quelques centimes sur un mois, et surpasse sont niveau de 2020 de 8,8 %. La Commission européenne prévoit une nouvelle hausse mensuelle et annuelle en août.

La quasi-totalité des États membres ont vu leur prix du lait augmenter sensiblement entre juillet 2020 et 2021. Seules la Grèce et la Finlande échappent à cette tendance. En France, le prix du lait réel atteint 374 €/1 000 litres en juillet, soit une progression de 5,8 % sur un an. Les hausses sont plus importantes encore aux Pays-Bas (375 €/1 000 litres, + 10,3 %), en Allemagne (360 €/1 000 litres, + 13,1 %), en Irlande (372 €/1 000 litres, + 13,3 %) ou en Belgique (351 €/1 000 litres, + 18,8 %).

La cotation de la poudre maigre renoue avec la croissance

Sur les marchés laitiers, la cotation européenne de la poudre maigre est évaluée à 2 570 €/tonne au 8 septembre 2021. Après un léger repli engagé en mai, la valorisation est repartie à la hausse depuis la mi-juillet. Début septembre, elle dépasse son niveau de 2020 de 20 %. La poudre maigre européenne reste compétitive face aux prix océaniens.

Du côté du beurre, la cotation européenne reste stable autour de 4 000 €/tonne depuis deux mois. En septembre, elle progresse de 17 % sur un an. Proche du prix océanien, elle reste cependant bien supérieure au prix étasunien.