Conjoncture

Baisse des abattages d’ovins en novembre

réservé aux abonnés

-564 min

En octobre 2021, les importations de viande ovines destinées au marché français seraient en repli de 8,9 % par rapport à octobre 2020. © M.-F. Malterre

En novembre 2021, les abattages d’agneaux et d’ovins de réforme reculent en nombre de têtes, respectivement de 1,1 % et de 1,0 % sur un an, selon la note de conjoncture Agreste du ministère de l’Agriculture.