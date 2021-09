Un beau palmarès laitier sacré au Space

NUPTIALE (Manche) est la grande championne du concours national normand. Celle qui est aussi championne jeune a su détrôner HAMILTON, avec « une mamelle haute et esthétique ». Pourvue d’un bon développement musculaire et de bons aplombs, la lauréate semble « faite pour vieillir ». Elle est en cours de 2e lactation, après une première lactation de référence à plus de 6 000 kg en 305 jours, le tout avec un Isu de 110. © A. Courty/GFA