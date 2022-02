Compétitivité

Sodiaal investit et restructure ses usines

Sodiaal lance un plan de compétitivité sur 5 ans (en photo, le stand de la coopérative lors du Space en 2019). © Cédric Faimali/GFA

La coopérative laitière Sodiaal compte investir 600 millions d’euros, d’ici à 2027, pour développer et diversifier les débouchés de ses gammes les plus porteuses. Inversement, des fermetures de sites spécialisés sur la transformation de lait UHT et d’ingrédients laitiers infantiles sont annoncées.