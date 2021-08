Compétition

Cinq astuces récompensées à Tech-Ovin

Le salon Tech-ovin récompense cinq astuces à l’occasion du concours Berger futé.

Tech-ovin, le salon du mouton, ouvrira ses portes les 8 et 9 septembre 2021 à Bellac. Il remettra les prix du concours Berger futé. Un accroche claie original remporte la compétition. La mobilité a été mise à l’honneur par le jury puisqu’elle concerne trois prix : un abri, un brumisateur et un nourrisseur tandis qu’un assembleur de barrières décroche la troisième place ex aequo.