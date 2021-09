Dans un communiqué de presse diffusé ce mardi 28 septembre 2021, le groupe Avril confirme être entré en négociation exclusive avec le groupe Bigard. Le leader français des huiles et protéines végétales veut céder ses participations majoritaires dans les sociétés Abera et Porcgros, toutes deux spécialisées dans l’abattage et la découpe de porc.

« Devenir, d’ici à 2030, le leader des solutions végétales »

Une cession d’activités qu’Avril « inscrit dans la dynamique de recentrage de ses activités industrielles autour de la transformation végétale ». Le groupe entend ainsi poursuivre son projet de croissance, qui vise à « devenir, d’ici à 2030, le leader des solutions végétales au service des transitions alimentaire, agricole et environnementale ».

Les éleveurs partenaires conserveront leurs débouchés

De leurs côtés, les sociétés Abera et Porcgros rejoindraient « un grand acteur français de la viande et de la filière porcine », le groupe Bigard. Elles s’offriraient ainsi de « nouvelles perspectives pour le développement de leur outil industriel et la pérennité de leurs activités. »

Le communiqué précise que la reprise majoritaire par le groupe Bigard continuera d’assurer « la continuité des débouchés aux éleveurs partenaires ainsi qu’aux filières de Sanders ». La réalisation effective de cette opération est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et des salariés des deux sociétés, à qui le projet a été présenté ce 28 septembre, ainsi qu’à l’autorisation des autorités de concurrence.