Bretagne

Eilyps et le groupement technique vétérinaire s’associent

Le partenariat entre les conseillers d’Eilyps et les vétérinaires du GTV de Bretagne facilite l’échange et le partage de données entre les deux structures pour coordonner les interventions sur le terrain. © Cédric Faimali

Le partenariat entre l’entreprise de conseil en élevage Eilyps, qui accompagne plus de 3 000 agriculteurs, et le groupement technique vétérinaire (GTV) de Bretagne a été lancé le 1er juin à l’occasion de l’assemblée générale d’Eilyps. Ce rapprochement a pour but de « simplifier le quotidien de tous les acteurs sur le terrain ».