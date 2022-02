En novembre 2021, 100 388 broutards ont été exportés, contre 96 276 un an plus tôt, représentant une hausse de 4,3 %. En cumul depuis janvier, les ventes de 2021 sont restées stables par rapport à 2020, note Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture, dans une note diffusée le 28 janvier 2022.

Recul marqué des exportations de broutards légers

Ces niveaux d’exportations masque des différences entre les broutards légers et lourds (gros bovins mâles et génisses). Entre novembre 2020 et 2021, les ventes des premiers diminuent de 13,2 % (équivalant à 2 156 têtes), quand celles des seconds augmentent respectivement de 6,2 et 12,9 % (équivalant à 3 721 et 2 547 têtes).

Ventes dynamiques vers l’Italie

Après un repli en octobre par manque d’animaux, les ventes vers l’Italie dépassent de 11,5 % leur niveau de 2020 et de 3 % celui de la moyenne quinquennale. La hausse concerne tous les types de broutards, précise Agreste.

En revanche, les ventes vers l’Espagne reculent de 21 % sur un an et de 35 % par rapport à la moyenne quinquennale. Ce repli concerne majoritairement les broutards légers de moins de 160 kg, dont les ventes diminuent de 35 % sur un an.

