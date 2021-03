En décembre 2020, les exportations de bovins maigres ont bondi de 10,9 % par rapport à la même période en 2019. D’après les derniers chiffres du ministère de l’Agriculture, le dynamisme des ventes a été tiré par des demandes italiennes et algériennes en hausse.

« En décembre 2020, avec plus de 91 200 têtes (1), les exportations de bovins maigres dépassent de 10,9 % le niveau de 2019 », rapporte Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans sa note d’Infos rapides diffusée le 26 février 2021.

Les ventes des broutards, mâles et femelles, à destination du marché italien ont augmenté de 7,7 % par rapport au mois de décembre 2019. « Dans le même temps, les ventes vers l’Algérie sont en hausse de 21,3 % sur un an », complète Agreste.

> À lire aussi : Filière, le Covid continue de perturber le marché de la viande bovine (04/02/2021)

Des flux en baisse en cumul sur l’année 2020

Cependant, le rebond des exportations en fin d’année n’a pas suffi à compenser les baisses constatées au printemps et cet été. « Sur l’année 2020, les exportations totales de broutards sont en repli de 3,1 % par rapport à 2019 », estime Agreste.

« Si les ventes vers l’Italie sont quasi stables, les demandes espagnoles et algériennes reculent nettement, respectivement de 18,6 % et 18,1 % sur un an », détaille le ministère de l’Agriculture.

> À lire aussi : Viande bovine, davantage de vaches à l’abattoir en décembre (01/02/2021)