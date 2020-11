Bovins de boucherie

Les abattages de vaches sont restés stables en octobre

réservé aux abonnés

-3394 min

En octobre 2020, « les abattages de vaches laitières et de vaches allaitantes se maintiennent en têtes et augmentent en poids sur un an », rapporte Agreste.© Michel Joly

Les abattages de vaches laitières et allaitantes se sont maintenus en octobre 2020 en têtes, mais ont progressé en tonnage par rapport à 2019. Ceux de bovins mâles de 8 à 24 mois progressent de 3,4 %, et ceux de veaux de boucherie de 0,3 %. Bilan, les abattages de bovins affichent une hausse de 1,4 % en têtes et de 2,7 % en poids par rapport à l’an dernier.