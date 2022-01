Les abattages de vaches laitières et allaitantes ont progressé entre décembre 2020 et 2021. À l’inverse, ceux des bovins mâles reculent nettement, selon les chiffres du ministère de l’Agriculture.

En décembre 2021, toutes catégories confondues, les abattages de bovins sont en repli de 0,9 % en têtes et de 1,7 % en tonnage (téc) par rapport à décembre 2020. C’est Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture, qui l’annonce dans une note d’Infos rapides diffusée le 28 janvier 2022. Cette tendance masque une hausse des abattages de vaches laitières et allaitantes, et une nette baisse de ceux de bovins mâles.

Davantage de laitières à l’abattoir

En décembre, les abattages de vaches laitières progressent de 2,1 % (+ 1 653 têtes) pour atteindre 81 391 têtes. Ils restent stables par rapport à leur moyenne quinquennale. Sur l’année 2021, ils sont inférieurs de 2,8 % à leur niveau de 2020, passant de 892 016 à 867 154 têtes. La baisse s’établit à 3,1 % en tonnage.

Les abattages de vaches allaitantes de décembre augmentent également sur un an, de 1,4 %, atteignant ainsi les 63 040 têtes. Ils progressent de 1,1 % en tête sur l’année 2021, par rapport à 2020, et de 0,8 % en tonnage.

Repli marqué pour les mâles

Les abattages de bovins mâles de 8 à 24 mois reculent de 8,3 % en nombre de têtes sur un an, et de 9,6 % en tonnage. Pour les plus de 24 mois, la baisse est limitée à 1,3 % (têtes) et 0,7 % (tonnage). Elle représente 5 628 têtes, dont 5 435 pour les animaux de 8 à 24 mois. Les volumes restent stables sur l’année 2021, par rapport à 2020.

Les abattages de veaux de boucherie sont en repli de 0,8 % sur un an, passant de 99 105 à 98 333 têtes entre décembre 2020 et 2021. La hausse des poids de carcasse permet de maintenir la production en volume, explique Agreste. En 2021, le repli s’élève à 1,2 %.

Raphaëlle Borget