Le nombre de bovins envoyés à l’abattoir a reculé de 4,1 % en août 2021 par rapport au même mois de 2020. Le repli est particulièrement sensible pour les vaches laitières : −10,4 %.

« En août 2021, les abattages de bovins sont en repli sur un an, toutes catégories confondues », annonce Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture dans sa note d’Infos rapides publiée le 30 septembre 2021.

Moins de vaches laitières à l’abattoir

Les abattages de vaches laitières chutent de 10,4 % et ceux de vaches allaitantes de 0,9 % par rapport à août 2020. En cumul depuis le mois de janvier, le repli est moins sévère pour les vaches laitières, 4,6 %. L’activité est proche de l’équilibre pour les allaitantes (+0,2 %).

Pour ce qui est du nombre de génisses abattues, il recule de 3,1 % sur un an, pour atteindre 48 749 têtes contre 50 313 en 2020. En revanche, son évolution reste positive (+1,5 %) en cumul depuis le début de l’année : 416 271 en 2021 contre 410 163 en 2020.

« Les abattages de bovins mâles de 8 à 24 mois sont en repli en têtes de 1,2 % sur un an », note le ministère. Ceux des mâles de plus de 24 mois s’effondrent de 12,4 % et ceux de veaux de boucherie reculent de 2,7 %.