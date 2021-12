Moins de places disponibles pendant les fêtes

Cette semaine, les intégrateurs expriment un peu plus de besoins avant les fêtes, mais ils concentrent leur demande sur les bons veaux viandés, plus résistants face au temps froid et humide. L’intégration sur le marché intérieur est pénalisée par la volonté de certains éleveurs de ne pas rentrer de veaux pendant les fêtes, alors que les mises en place de janvier seront limitées en vue des sorties de juillet.