« En décembre 2021, la collecte de lait de vache reste toujours en net recul sur un an (–2,7 % par rapport à décembre 2020). En cumul depuis le début de l’année, le volume collecté atteint 23,5 milliards de litres, en baisse de 1,5 % par rapport à 2020 », résume la note d’Infos rapides publiée ce 15 février 2022 par le service de la statistique du ministère de l’Agriculture (Agreste).

Le lait bio pèse pour 5,2 % des volumes collectés en 2021 contre 4,7 % en 2020. La collecte sous AOP ou IGP compte quant à elle pour 16,9 % du total, contre 16,7 % en 2020.

Baisse de régime généralisée

En décembre 2021, la collecte baisse dans l’ensemble des bassins laitiers français. Le repli annuel est inférieur à 2 % dans le Grand Ouest, en Normandie, dans le Centre et en Auvergne Limousin. Il oscille entre 4 et 5 % dans le Grand Est, en Nord Picardie et dans le Sud-Ouest.

Sur l’ensemble de l’année 2021, les livraisons sont globalement stables en Normandie (–0,1 % par rapport à 2020) et dans le Grand Ouest (–0,7 %). Elles reculent de 1 à 3 % dans le Grand Est, le Sud-Est, en Auvergne Limousin et dans le Centre. Les plus forts replis sont enregistrés en Nord Picardie (–3,3 % par rapport à 2020), en Charente Poitou (–3,2 % par rapport à 2020) et dans le Sud-Ouest (–4,8 % par rapport à 2020).