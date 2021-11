L’autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) identifie les risques pouvant nuire au bien-être des ovins et des caprins au cours de leur abattage dans un rapport publié le 8 novembre 2021.

Selon les experts de l’Efsa, la plupart de ces risques pouvant nuire au bien-être des ovins et des caprins au cours de leur abattage, sont liés à l’étourdissement et à la saignée. Le personnel est à l’origine de la plupart des dangers, sachant que le manque de compétences pour exécuter les tâches ou la fatigue est en cause.

Des recommandations pour les locaux et les installations

Les recommandations de l’Efsa concernent, en priorité, la conception, l’entretien des locaux et des installations de contention. L’agence préconise d’adapter les locaux à l’éthologie des espèces. Ils doivent, par exemple, tenir compte de leur confort thermique et du confort autour du repos.

Former le personnel

« Même dans un abattoir bien conçu et équipé, la formation du personnel est une mesure préventive essentielle pour éviter les dangers et atténuer les conséquences sur le bien-être », souligne le rapport de l’Efsa.

Tous les process d’abattage doivent être effectués par du personnel formé et qualifié. Ces employés doivent être formés pour considérer les moutons et les chèvres comme des êtres sensibles. Ils doivent avoir une bonne compréhension du comportement spécifique des espèces.

Le bien-être doit être évalué à chaque phase de l’abattage afin de prévenir et corriger les dangers.