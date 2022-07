Les épisodes caniculaires, survenus ces dernières semaines en France, poussent les professionnels de la filière de la viande à revoir quelque peu leur organisation de travail. C’est le cas notamment des marchés en bestiaux.

« Les opérateurs sont tous informés et adaptent d’eux-mêmes leur travail. Sur les foirails, cela consiste principalement à décaler la séance de vente tôt le matin pour s’assurer que les acheteurs peuvent repartir dans de bonnes conditions avant midi », évoque Marion Donars, codirectrice et chargée de la communication à la Fédération française des marchés de bétail vif (FMBV).

Horaires de vente avancés

Dans sa semaine du 18 au 24 juillet 2022, le foirail de Cholet (Maine-et-Loire) a reporté sa séance hebdomadaire du lundi 18 juillet après-midi au mardi 19 juillet au matin. Le marché de Lezay (Deux-Sèvres) a, quant à lui, ouvert ses portes à 2 heures au lieu de 5 heures habituellement, mardi 19 juillet, pour accueillir les petits veaux.

C’est aussi le cas du cadran de Mauriac (Cantal), qui a avancé sa séance de vente à 8 heures au lieu de 9h30 à trois reprises en juillet. « C’est une première, mais tous les apporteurs s’y sont bien accommodés », témoigne Michèle Chastan, trésorière de la FMBV et présidente du marché de Mauriac. D’autant que les disponibilités sont faibles en cette période de l’année, les bovins sont tous repartis en fin de matinée.

Autres mesures mises en place à Mauriac, les achats à distance, qui englobent 20 % des effectifs aujourd’hui, et le transport mutualisé. Si ces dispositifs avaient été pensés au moment de la crise de Covid-19, ils se sont révélés très utiles lors des pics de chaleur. « Les achats sont davantage optimisés, et les délais de séance écourtés », reprend-elle.

Vigilance accrue et bonnes pratiques à adopter

Chacun fait en sorte que le stationnement des camions soit limité et que les animaux soient mis à disposition avec leur passeport au moment opportun. Les lots qui arrivent ou partent pour des destinations éloignées passent systématiquement par des parcs à abreuvoirs.

S’agissant de l’état du marché, « quelques ralentissements ont été constatés dans le commerce des veaux en direction de l’Espagne, mais ils sont davantage liés à des raisons conjoncturelles qu’à la météo », analyse Bertrand Bardet, directeur du marché de Bourg-en-Bresse (Ain).

« Tous les opérateurs sont conscients de la situation et respectent scrupuleusement la réglementation en vigueur », assure Bruno Debray, président de la FMBV et vice-président délégué aux marchés de gré à gré.

« Depuis deux ans, les marchés en bestiaux reçoivent des alertes canicules quotidiennes émises par l’interprofession du bétail et des viandes (Interbev) », soulève Marion Donars.

Elles aident les organisateurs à moduler leurs horaires selon les prévisions météorologiques attendues. En effet, l’arrêté ministériel du 22 juillet 2019 interdit les déplacements d’animaux vivants entre 13 h et 18 h pour les départements classés en vigilance orange et plus.

> À lire aussi : Bien-être animal, adapter les horaires de transport des animaux pendant la canicule (16/06/22)