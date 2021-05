Possible interdiction du foie gras, lutte contre le trafic de chiots, restriction de la chasse à la glu, le gouvernement britannique a présenté le 12 mai 2021 un vaste plan pour le bien-être animal.

« Maintenant que nous avons quitté l’Union européenne (UE), le Royaume-Uni bénéficie de nouvelles libertés pour renforcer davantage les normes pour le bien-être animal et renforcer sa place de champion mondial du droit des animaux », affirme le gouvernement britannique dans un communiqué du 12 mai 2021.

Les animaux reconnus comme des êtres sensibles

Le gouvernement va introduire une législation qui reconnaîtra entre autres que les animaux sont des êtres « sensibles », une notion qui existe dans la loi en France, pays membre de l’UE, depuis 2015.

« Nous sommes un pays d’amoureux des animaux et étions le premier pays du monde à adopter des lois sur le bien-être animal », a déclaré dans un communiqué le ministre de l’Environnement, George Eustice. « Nous serons les premiers sur la protection des animaux à l’étranger en mettant en œuvre l’interdiction de l’ivoire la plus dure au monde et en interdisant les trophées de chasse pour protéger des espèces emblématiques », a-t-il ajouté.

Le gouvernement envisage notamment l’interdiction de la vente de foie gras, et la restriction de la chasse à la glu pour les oiseaux.

Plus largement, l’éventail des mesures va de la lutte contre le trafic de chiots en modifiant les règles d’importation, à l’interdiction de détenir des singes comme animaux domestiques, ou l’interdiction de la vente d’ivoire ainsi que l’importation et l’exportation des ailerons de requin.

Les agriculteurs dénoncent les distorsions

Selon le vice-président du syndicat national des agriculteurs, Stuart Roberts, le gouvernement devrait appliquer ses normes renforcées sur les animaux d’élevage à des pays, comme l’Australie, avec lesquels Londres est en négociations commerciales. « Il est ridicule d’augmenter les normes dans ce pays sans les appliquer à des pays avec lesquels on cherche à conclure avec des accords commerciaux », a-t-il déclaré à la BBC, « c’est de l’hypocrisie ».

« Nous ne pouvons plus ignorer les liens inextricables qui existent entre la manière dont nous traitons les animaux, notre propre santé et celle de la planète », a salué Chris Sherwood, directeur général de la Société royale de prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA).

Le gouvernement veut également lutter contre le vol d’animaux domestiques, fléau pendant la pandémie de coronavirus, et s’assurer que le bien-être animal ne soit pas compromis dans toutes les futures négociations commerciales que Londres veut mener grâce à sa sortie du giron européen.