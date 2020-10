La Commission européenne a annoncé vendredi 2 octobre 2020 qu’elle allait questionner l’élevage en cage des animaux après qu’une initiative citoyenne a recueilli près d’1,4 million de signatures pour réclamer la fin d’une pratique «inhumaine». Il s’agit de la sixième initiative citoyenne à avoir récolté avec succès le seuil d’un million de signatures dans sept États membres.

L’initiative « End the Cage Age », lancée par CIWF et soutenue par l’actrice et militante Pamela Anderson ainsi que par le député européen écologiste Yannick Jadot, demande notamment l’interdiction des cages pour les poules pondeuses, lapins, canards et oies mais aussi les cages de mises bas pour truies ou les cases individuelles pour les veaux.

Une procédure non contraignante

Dans un communiqué, la Commission européenne précise qu’elle allait rencontrer « les organisateurs pour discuter de l’initiative en détail ». « Une audition publique sera ensuite organisée par le Parlement européen », précise le document. Cette procédure n’est toutefois pas contraignante. La Commission précise qu’elle pourra en effet « proposer une législation, prendre d’autres mesures non législatives ou ne pas agir du tout ».

« Dans l’Union européenne, des centaines de millions d’animaux d’élevage sont enfermés dans des cages pendant la plus grande partie de leur vie, ce qui est à l’origine de grandes souffrances», plaide la pétition lancée en septembre 2018 par plus de 170 organisations de défense des animaux, de l’environnement et de consommateurs européens.

Le texte devait recueillir plus d’un million de signatures dans au moins sept pays de l’Union pour être pris en compte à Bruxelles. L’initiative a eu un écho particulièrement fort en Allemagne et aux Pays-Bas, deux pays qui ont réuni ensemble près de la moitié des soutiens à l’initiative.