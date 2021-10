L’élevage et l’abattage des équidés sont souvent la cible des associations animalistes. Respectful Life, une initiative internationale qui rassemble 37 entreprises du commerce de la viande, dispersées dans une dizaine de pays (1) veut apporter davantage de transparence sur les pratiques de la conduite des chevaux, de l’élevage à l’abattage.

> À lire aussi : Welfarm dénonce la provenance de la viande chevaline consommée en France (14/04/2021)

En continu dans cinq outils

Les responsables du programme qui a pour but d’évaluer et d’améliorer le bien-être des chevaux au sein de la chaîne d’approvisionnement en viande équine annoncent la mise en place d’un système de vidéosurveillance continu dans les abattoirs de cinq de leurs membres en Argentine et en Uruguay.

« Dans le même temps, un partenariat avec la société d’audit SGS permettra au programme d’évaluer l’ensemble de ses membres », indique Cédric Charon, coordinateur du programme Respectful Life.

Évaluation par des chercheurs

Respectful Life est un projet, qui a vu le jour en 2015. Il est issu des réflexions entre l’Université de Louvain et la Fédération belge de la viande (Febev). Des inspections des chercheurs de l’université ont déjà eu lieu en Amérique du Sud et ont permis d’améliorer des pratiques.

D’autres devraient suivre après la mise en place de la vidéosurveillance cet automne. Le placement des caméras est prévu à différents endroits de l’abattoir : la zone de déchargement ou le box d’étourdissement par exemple. L’abattoir n’est pas prévenu du moment ou le visionnage est enclenché.

« Notre ambition est de donner une image représentative de l’activité du secteur, explique Cédric Charon. Notre mission est d’améliorer le niveau de bien-être animal partout dans le monde en nous fondant sur de véritables connaissances scientifiques. »

Fermer les abattoirs nuit au bien-être des animaux

« Les ONG ne souhaitent que l’arrêt de la consommation et de l’élevage, déclare Cédric Charon, précisant que la fermeture des abattoirs dégrade le bien-être animal. L’abattage interdit aux États-Unis depuis le milieu des années 2000 conduit à des durées de transport des chevaux beaucoup plus longues puisqu’ils vont se faire abattre au Canada ou au Mexique. »

L’ensemble des sociétés membres du programme Respectful Life vont faire l’objet d’audit inopiné. La société SGS inspectera chaque site membre et évaluera les différents processus et actions ayant un impact sur le bien-être des chevaux sur la base des normes définies par les chercheurs de l’Université de Louvain.

Marie-France Malterre

.